Klaus Iohannis, de Ziua Forţelor Terestre: 'România de astăzi este o țară democratică și modernă, care are nevoie de o armată puternică'

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Forţelor Terestre, în care subliniază că România este o ţară democratică şi modernă, care are nevoie de o armată puternică, pentru a-şi întări profilul în NATO şi Uniunea Europeană.

"Sărbătorirea Zilei Forţelor Terestre, al căror patron spiritual este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, are, în acest an, o semnificaţie aparte. Centenarul Marii Uniri ne reaminteşte, mai mult ca oricând, că armata noastră este unul dintre pilonii pe care, de-a lungul timpului, s-au consolidat independenţa şi suveranitatea naţională, două dintre fundamentele statalităţii României. Militarii noştri sunt cei care, prin jertfa lor de sânge, au făcut posibilă menţinerea unităţii indivizibile a ţării noastre. România de astăzi este o ţară democratică şi modernă, care are nevoie de o armată puternică, pentru a-şi întări profilul în NATO şi Uniunea Europeană, în contextul în care cooperarea euro-atlantică trebuie să fie baza securităţii şi stabilităţii europene", afirmă şeful statului în mesaj.

În acest context, el arată că, în ceea ce priveşte activitatea şi misiunile pe care Forţele Terestre le au de îndeplinit, procesul de modernizare şi dotare cu tehnică militară performantă început trebuie să continue, fiind indispensabil asumării ferme a responsabilităţilor care revin în aplicarea deciziilor summiturilor NATO.



Şeful statului apreciază în mod deosebit eforturile depuse în parcurgerea unor etape importante de instruire şi pentru atingerea unor niveluri superioare de pregătire şi capacitate combativă, împreună cu celelalte categorii de forţe, precum şi în îndeplinirea misiunilor încredinţate în ţară şi în teatrele de operaţii.



"România urmăreşte cu consecvenţă punerea în aplicare a deciziilor asumate la Summitul NATO de la Varşovia din 2016 şi alocă, anual, 2% din PIB pentru bugetul apărării, astfel încât armata noastră să devină mai eficientă în contracararea ameninţărilor la adresa securităţii României şi a NATO", evidenţiază Iohannis.



El le urează militarilor şi civililor din cadrul Forţelor Terestre Române succes în activitatea lor profesională şi multă sănătate.

