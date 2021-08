Klaus Iohannis, de Ziua Independenței Republicii Moldova: România și Moldova, unite prin comunitatea de limbă, cultură și istorie

Președintele României, Klaus Iohannis, anunță că se află la Chișinău pentru a reconfirma angajamentul ferm și amplu al României în sprijinul proceselor de reformă și integrare europeană asumate de autoritățile din R.Moldova. Anunțul a fost făcută în cadrul Declarației de presă comună a președinților Maia Sandu, Klaus Iohannis, Andrzej Duda și Volodimir Zelenski, notează deschide.md

„Sunt bucuros să revin la Chișinău în acest moment de sărbătoare la aniversarea a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Tot astăzi, sărbătorim 30 de ani de la stabilirea relațiilor noastre diplomatice, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independența R.Moldova. România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică, comunitatea de limbă, cultură și istorie”, a declarat el.

Președintele Iohannis a menționat că România a fost cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova.

„Mă aflu la Chișinău și pentru a reconfirma angajamentul ferm și amplu al României în sprijinul proceselor de reformă și integrare europeană asumate de autoritățile din R.Moldova. În toată această perioadă România a fost cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Am onorat de fiecare dată în mod consecvent angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării și modernizării Republicii Moldova și am acționat pentru a menține Republica Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene”, a spus liderul de la Cotroceni.

Klaus Iohannis a felicitat-o pe Maia Sandu cu victoria obținută în cadrul alegerilor parlamentare din 11 iulie, menționând că cu un nou Guvern și Parlament, România va spori sprijinul și asistența oferită Chișinăului.