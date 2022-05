Klaus Iohannis, discuție cu președintele Consiliului European: acestea sunt principalele subiecte pe agendă

Președintele Klaus Iohannis a avut o discuție cu președintele Consiliului European, Charles Michel, iar pe agendă figurează sprijin financiar și umanitar pentru Ucraina, dar și criza energetică sau alimentară din Europa.

”În pregătirea viitorului Consiliu European, am avut un schimb de opinii cu președintele Consiliului European, Charles Michel, iar principalele subiecte de pe agendă sunt: sprijin umanitar și financiar pentru Ucraina, securitate alimentară, energie, securitate și apărare”, scrie Klaus Iohannis.

In preparation of the upcoming extraordinary #EUCO, I had an exchange of views with @eucopresident Charles Michel on the main topics on the agenda: humanitarian and financial support for #Ukraine, food security, energy, security and defence.