Klaus Iohannis dorește o schimbare MAJORĂ de strategie la un obiectiv prioritar al României

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri că Strategia Dunării ar trebui revizuită şi că ar putea primi un nou impuls în cadrul următorului Cadru Financiar Multianual.

"Cred că este loc pentru revizuirea acestei Strategii. Ar trebui să devină mai vizibilă pentru cetăţeni. Ar trebui să se axeze pe proiecte concrete care creează plus valoare europeană. În contextul dorinţei de a reîmprospăta modul în care se cheltuiesc banii europeni, în cadrul obiectivului de a obţine coeziune europeană, Strategia Dunării ar putea primi un nou impuls în cadrul următorului Cadru Financiar Multianual", a afirmat preşedintele Iohannis, la conferinţa "Sustainable Development of the Danube Region and Interconnection between Regions" organizată la Kaneff Center-Universitatea "Angel Kanchev" şi la care au participat şi omologii săi din Bulgaria şi Austria, Rumen Radev, respectiv Alexander Van der Bellen, informează Agerpres.



El a afirmat că strategiile macroregionale ale Uniunii Europene, precum Strategia Dunării, ar trebui să fie promovate în continuare drept cadre de cooperare integrate, contribuind la dezvoltarea socială şi economică în cadrul UE şi crescând convergenţa cu ţările vecine.



"Convingerea mea fermă este că ţările noastre trebuie să se folosească de întregul potenţial al Dunării şi al regiunii Dunării ca rută de comerţ, pentru a creşte conectivitatea între mediile de afaceri şi între popoarele din toată Europa. Este o piesă esenţială în construcţia coeziunii europene: în termeni concreţi, numărul mediu de vase de pe Dunăre ar trebui să fie comparabil cu cel de pe Rin sau de pe Meuse; liniile corespunzătoare de cale ferată şi infrastructura drumurilor ar trebui să fie comparabile. Suntem departe de asta. (...) Acesta este ţelul concret în ceea ce priveşte convergenţa. Astfel, crearea condiţiilor de navigaţie, a infrastructurii portuare şi a facilităţilor conexe va creşte potenţialul pentru schimbul de bunuri între Marea Neagră şi Europa Centrală şi Occidentală", a spus Iohannis.



Şeful statului a subliniat că Dunărea reprezintă o cale de navigaţie şi pentru a crea legături interumane, pentru promovarea culturii şi pentru susţinerea valorilor.



"Transparenţa decizională, buna credinţă în implementarea politicilor publice, întărirea sistemului judiciar, toate acestea sunt piese în construirea unui cadru instituţional esenţial nu numai pentru garantarea valorilor europene, dar şi pentru asigurarea dezvoltării economice, încrederea investitorilor, bunăstarea cetăţenilor noştri", a adăugat Iohannis.



El a menţionat că o cooperare regională eficientă rămâne o cale importantă pentru promovarea stabilităţii, mobilităţii, creşterii economice şi interconectivităţii.



"Acesta este convingerea şi angajamentul României pe termen lung", a conchis şeful statului.