Klaus Iohannis: E caraghios să fiu acuzat de antisemitism

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacău, că vizita în Israel a premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este plină de ciudăţenii, fără mandat şi îl îngrijorează secretomania cu care a fost organizată. ”Cine ştie ce înţelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei”, a comentat preşedintele Iohannis. După numai câteva ore, președintele a revenit cu precizări și și-a prezentat scuzele pentru cuvântul ”evrei”.

”Să fiu acuzat de antisemitism mi se pare deplasat, caraghios. Eu am fost lăudat și laureat de mai multe asociații evreiești și toată lumea știe că relațiile bilaterale sunt excelente între România și Israel de la fondarea statului Israel modern. Nu știu pe ce se bazează aceste critici. În afirmația mea, cu siguranță, nu am folosit noțiuni peiorative. Dacă, totuși, cineva s-a simțit ofensat de declarația mea, îmi cer scuze față de aceștia, iar declarația nu a fost declarație, ci o întrebare retorică. Și, atât cât am spus, atât am vrut să spun.

Și eu m-am întrebat, când s-a lăudat președintele Camerei Deputaților la televizor că a rezolvat problema Ambasadei, în ce calitate a rezolvat această chestiune și cum s-a gândit să intre în această dezbatere. Fiindcă vizita aceluiași personaj nu a fost anunțată, mediatizată, și eu mi-am pus întrebarea, cum și alți politicieni și-au pus întrebarea, ok, dacă s-a dus acolo și nu tim nimic, ce înțelegeri vor putea să facă? În niciun caz acea întrebare retorică nu a fost cu iz de a jigni comunitățile evreiești sau statul israelian cu care avem relații dintre cele mai bune. Întrebarea mi-am pus-o fiindcă o persoană din România, recte președintele Camerei Deputaților, s-a deplasat acolo pentru nu știm ce, se întâlnește nu știm cu cine și nici nu știm ce înțelegeri vor face. Dacă ar fi mers în mod transparent, dacă ar fi existat declarații politice ca să înțelegm și noi ce face acolo am știi și noi mai bine și înțelegerile nu ar mai fi secrete. Eu nu văd nicio problemă cu Israelul. Eu m-am zbătut pentru această relație. Nu avem o problemă bilaterală. Nu știu ce vrea Liviu Dragnea, încearcă să câștige capital electoral, recunoaștere internațională, e greu de înțeles cum a ajuns să vehiculeze o astfel de temă, o temă falsă.”, a spus Klaus Iohannis.

