Klaus Iohannis, IEȘIRE INEDITĂ: Din 15 mai, toți românii vor purta mască în spații publice și pe transportul în comun

Președintele Klaus Iohannis a anunțat astăzi că din 15 mai toți românii vor fi obligați să poarte mască în spațiul public și pe transportul în comun.

"Dragi români, așa vom arăta după 15 mai în spațiile publice închise și atunci când folosim transportul public în comun. Am decis astăzi ca toată lumea să poate măști în spațiile publice sau în transportul în comun. Aceasta masura nu este limitata in timp si vom putea sa renuntam la purtarea mastii poate la anul, cand aceasta pandemie este sub control", a declarat Ionannis.