Klaus Iohannis, întâlnire cu președintele Ungariei: am discutat parteneriatul strategic

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu președintele Ungariei, Tamas Sulyok, în marja Summitului celor Trei Mări de la Vilnius. Discuțiile s-au concentrat pe relațiile bilaterale româno-maghiare, aspectele economice și consolidarea Parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Președintele Klaus Iohannis anunță, pe platforma X, că a avut o întâlnire cu președintele Ungariei Tamas Sulyok în marja Summitului celor Trei Mări de la Vilnius.

„Am vorbit despre relațiile noastre bilaterale româno-maghiare și economice și despre Parteneriatul strategic dintre România și Ungaria”, precizează Iohannis.

Șeful statului român s-a întâlnit, joi, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja participării la summitul Inițiativei Celor Trei Mări, care are loc la Vilnius, în Lituania.

Președintele Klaus Iohannis participă joi, la Vilnius - Lituania, la cea de-a noua ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M). El va pleda pentru îmbunătățirea conectivității strategice regionale pe axa Nord-Sud.

