Klaus Iohannis, la Chișinău: 'Nu am de gând să refuz nicio ucraineancă și niciun ucrainean care caută refugiu la noi' (video)

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Chişinău, într-o conferință de presă alături de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, că România nu va refuza niciun refugiat ucrainean care ajunge la granițele țării.

„Romania va primi atatia refugiati cati vin. Nu am de gand sa refuz nicio ucraineanca si niciun ucrainean care cauta refugiu la noi. Iar cei care cauta refugiu in Republica Moldova si capacitatea e depasita, vor fi toti primiti in Romania. Nu intentionam sa aducem in discutie un numar sau o cota (de refugiati pe care ii primim), este vorba despre valorile in care credem, refugiatii trebuie ajutati. Cati vin, atatia vor fi primiti si vor primi ajutorul si asistenta ce li se cuvine. Este minim minimorum cat putem sa facem pentru ucrainenei in aceasta situatie catastrofala in care au ajus ei prin agresiunea Rusiei”, a afirmat șeful statului.