Klaus Iohannis laudă coaliția de guvernare (video)

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Bruxelles, că este „corect” demersul coaliției de guvernare de a acorda românilor o serie de venituri suplimentare în contextul creșterii inflației. „Au făcut un lucru bun”, a zis șeful statului, el precizând că sumele oferite de Guvern în pachetele de sprijin pentru pensionari, elevi și bugetari nu vor afecta deficitul bugetar.

„Vorbim de cateva masuri de sprijin in contextul unei inflatii destul de mari cauzata in definitiv de acest razboi. Am mai spus acest lucru, sunt convins ca asa este. Sigur, in detaliu putem discuta orice, dar grosso modo, cauza intregii crize economice, a inflatiei, a preturilor la energie, este acest razboi purtat de Rusia impotriva Ucrainei. In aceste conditii, Guvernul si coalitia, corect, au constatat ca oamenilor le e din ce in ce mai greu si e nevoie de masuri pentru a veni in sprijinul cetatenilor mai vulnerabili, in aceasta idee a fost noul pachet de sprijin si cred ca au facut un lucru bun, nu putem face abstractie de inflatia care mananca din venitul fiecarui roman. Calculul a fost facut asa incat sa nu afecteze deficitul”, a afirmat seful statului.