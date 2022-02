Klaus Iohannis, mesaj în limba germană, pentru noul președinte al Germaniei

Frank-Walter Steinmeier a fost reales, duminică, pentru un al doilea mandate la Președinția Germaniei. Președintele Klaus Iohannis a ținut să-i transmită un mesaj de felicitare în limba germană, pentru a-și arăta susținerea.

"Congratulations, Mr. Frank-Walter #Steinmeier, on your re-election as German Federal President. I look forward to our cooperation for a strong partnership between Romania and Germany.", scrie Klaus Iohannis.

(Felicitări, domnule Frank-Walter #Steinmeier, pentru realegerea dumneavoastră ca președinte federal german. Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră pentru un parteneriat puternic între România și Germania.).