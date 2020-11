Klaus Iohannis: Nu iau în considerare o carantinare totală de sărbători - VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Cotroceni, că nu ia în considerere acum o carantinare totală la nivel național pentru reducerea răspândirii infecției de coronavirus.

Întrebat dacă se putem aștepta la o carantină națională timp de doua saptamani inainte de sarbatorile de iarna in cazul in care numărul infectiilor COVID-19 nu va scădea, seful statului a raspuns: „Nu iau in considerare acum o carantinare totala, cum nu iau in considerare o carantinare totala de sarbatori”.