Klaus Iohannis o IGNORĂ pe Viorica Dăncilă: premierul a sunat la Cotroceni, dar răspunsul se lasă așteptat

Purtătorul de cuvânt al Președintelui României, Mădălina Dobrovolschi, a ieșit într-o declarație de presă în care era așteptată să dea un răspuns la propunerile de miniștrii înaintate de Guvern. În ciuda faptului că Viorica Dăncilă l-a sunat în această dimineață pe Klaus Iohannis, răspunsul Administrației Prezidențiale se lasă așteptat.

Înainte de anunțul Administrației Prezidențiale, premierul Viorica Dăncilă a transmis un comunicat prin care arată că a discutat cu Iohannis, în această dimineață.

"Am făcut aceste nominalizări pentru a pune capăt situaţiei de blocaj a activităţii Guvernului, mai ales că perioada de interimat la cele două ministere expiră. Dezvoltarea Regională şi Transporturile sunt două domenii cheie, pentru care am prevăzut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investiţiilor de care România are nevoie. Pentru buna implementare a proiectelor de investiţii este necesară coordonarea de către miniştri cu atribuţii depline în exercitarea funcţiilor. Îmi exprim speranţa că interesele României vor prima şi, în scurt timp, Guvernul va putea să-şi desfăşoare activitatea în echipă completă", a subliniat Viorica Dăncilă, citată în comunicat.

CEx al PSD a votat nominalizarea celor doi după o ședință la Parlament care a durat aproape cinci ore.

Decizia social-democraților a fost luată în contextul în care Olguța Vasilescu a anunțat, marțea trecută, că își retrage candidatura pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, în urma refuzului lui Klaus Iohannis de a o numi. La patru zile distanță și Mircea Drăghici a spus că îşi va retrage candidatura pentru portofoliul Transporturi, în contextul în care șeful statului nu a dat niciun răspuns în legătură cu nominalizarea sa în funcţie.

Ministerele Dezvoltării și Transporturilor sunt conduse interimar de Eugen Teodorovici și Rovana Plumb. Ele nu au miniștri plini de la finalul anului precedent, iar interimatul la acestea expiră pe 20 februarie.