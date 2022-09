Klaus Iohannis, primul mesaj după participarea la funeraliile Reginei Elisabeta

Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat încă o dată, în numele poporului român, întreaga compasiune pentru pierderea cauzată de decesul Reginei Elisabeta a II-a.

„După ce am participat la funeraliile de stat ale Majestății Sale Defuncte Regina Elisabeta a II-a, îmi exprim încă o dată, în numele poporului român, întreaga noastră compasiune pentru această mare pierdere”, scrie pe Twitter Klaus Iohannis.

Șeful statului a participat, luni, la funeraliile de stat ale Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, la Westminster Abbey, în Londra.

Conform Reuters, zeci de mii de oameni, dintre care mulți au ajuns peste noapte, au mărșăluit luni pe traseul procesiunii funerare pentru a-și lua rămas bun de la Regină.

Sicriul este dus la Castelul Windsor, unde Elisabeta a II-a va fi înmormântată, într-o ceremonie privată. Un milion de oameni s-au strâns în centrul Londrei la ora 12.35.

Elisabeta a II-a a murit joi, 8 septembrie, în casa sa de vacanță de la Castelul Balmoral, în Scoția, la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani.

Having attended the state funeral for Her Late Majesty Queen Elizabeth II, once again I express, on behalf of the people of Romania, our heartfelt sympathy for this great loss. pic.twitter.com/sJMjIHTtZy