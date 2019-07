Klaus Iohannis, promisiuni pentru Republica Moldova, la prima declaraţie alături de prim-ministrul Maia Sandu (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis şi prim-ministrul Maia Sandu au avut marţi dimineaţa o întrevedere, în cadrul primei vizite externe efectuate de Guvernul de la Chişinău, după preluatea puterii. La final, Klaus Iohannis a afirmat că România rămâne cel mai important susţinător al Republicii Moldova şi a anunţat formarea unor grupuri de lucru între experţi guvernamentali din cele două ţări.

"Este foarte imprtant și simbolic faptul că această primă vizită a Guvernului Maia Sandu are loc în România. Este important pentru că România a fost, este și va fi cel mai constant și dedicat susțînător al Republicii Moldova în mod direct, concret, pentru transformarea democratică a țării și pentru atingerea nivelului de securitate și prosperitate pe care îl doresc cetățenii și pentru parcursul său european. România a susţinut transferul pașnic de putere de la Chișînău, care a pus capăt situației de criză politică. Am transmis și transmit și pe acesta cale mult succes in acest mandat deloc ușor. Doresc să îi asigur și cu acest prilej de tot sprijinul României și al meu persoanal pentru eforturile guvernului de la Chișinău in condițiile angajamentului noii coaliții pentru parcusul european al Republicii Moldova", a declarat Iohannis.

Şeful statului a arătat că România este dispusă să ofere "asistenţă dedicată consolidării instituţiilor din Republica Moldova". În acest sens, a punctat el, va fi creat un grup de experţi.

Iohannis a mai subliniat că România va susţine, la nivel european, "deblocarea asistenţei financiare pentru Republica Moldova".