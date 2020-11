Klaus Iohannis, înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova: Un vot pentru Maia Sandu este un vot pentru democrație

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, la Cotroceni, că l-a bucurat intrarea în turul 2 al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova a candidatei pro-europene Maia Sandu, voturile pentru aceasta fiind voturi pentru „o evolutie democratica ireversibila a Republicii Moldova”.

„M-am bucurat sa vad in primul tur un vot pentru Maia Sandu, acesta fiind de fapt un vot pentru o evolutie democratica ireversibila a Republicii Moldova pe care Romania a sustinut-o permanent si o sustine fara rezerve. Drumul spre Europa este unul al progresului, cu reforme curajoase in special in domeniul justitiei si consolidarii democratiei. Romania va continua sa sprijine R.Moldova in drumul spre modernizare. Vom fi extrem de atenti la desfasurarea scrutinului pentru a ne asigura ca viitorul e decis exclusiv de votul liber al cetatenilor”, a declarat Klaus Iohannis.