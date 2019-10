Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen: I-a spus să NU accepte vreun comisar european din partea premierului Viorica Dăncilă

Klaus Iohannis s-a întâlnit, în urmă cu puțin timp, cu Ursula von der Leyen, președintele viitoarei Comisii Europene.

Președintele Klaus Iohannis spus, înainte de întâlnire, că îi va transmite Ursulei von der Leyen că nu acceptă ca Guvernul Viorica Dăncilă, fiind demis, să facă propunerea de comisar european și aceasta să fie acceptată. Șeful statului a adăugat că îi va propune președintelui CE să aștepte până la învestirea noului guvern.

După ce s-a întâlnit cu șefa CE, Iohannis a făcut și câteva precizări. ”O întâlnire foarte bună cu președintele ales al Comisiei Europene, înaintea unui intens Consiliu al UE.”, a transmis, pe Twitter, semn că cererea sa a fost acceptată.

„Adineauri am avut o întâlnire, la intrare. O să mai avem cel puțin o întâlnire în marja Consiliului de astăzi și mâine. O să discut cu doamna Von der Leyen. Este din partea noastră, din păcate, un blocaj, care se numește Guvernul Dăncilă. Eu o să mă opun ferm la așa ceva, fiindcă un guvern care a fost demis de drept în parlamentul României nu poate să facă propunere în numele României, pentru următorul mandat al Comisiei, în care cu certitudine acest guvern nu va avea niciun rol. Nu o să discut despre nume de posibile propuneri, dar îi voi spune foarte clar doamnei președinte ales că nu pot accepta ca un guvern demis să facă o propunere care să fie și acceptată. Despre portofoliu, sigur, eu am mai discutat cu doamna von der Leyen și m-a asigurat că portofoliul care a fost alocat pentru România rămâne valabil. Nu am niciun motiv să cred că acum apar schimbări unilaterale”, a afirmat Klaus Iohannis, înaintea participării la Consiliul European.

Șeful statului a adăugat că îi va cere președintelui CE să aștepte până la învestirea noului Guvern: „Asta este varianta ideală și eu sper să înțeleagă toate părțile implicate, în speță Parlamentul României, că nu putem să ne jucăm cu regulile democrației”.

Despre Dan Nica, președintele României a susținut că această propunere a fost deja respinsă încă de prima dată de către Comisia Europeană.

„Există din capul locului un răspuns la acea propunere. Încă de prima dată persoana propusă a fost respinsă. Eu sper să nu ajungem în situația total de nedorit să nu se poată progresa pe formarea Comisei din cauza României. Eu totuși sper să avem suficientă luciditate în Parlament”, a subliniat Iohannis.

Procedurile desemnării comisarilor europeni de către România, Ungaria şi Franţa sunt încă deschise, a anunţat joi seară Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene.

