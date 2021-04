Klaus Iohannis, despre un scenariu tip Georgia în Ucraina: 'Este imposibil de spus ce face face Federația Rusă' (video)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, întrebat daca exista pericolul sa asistam la un scenariu tip Georgia în Ucraina: „Este imposibil de spus ce va face Federatia Rusa in continuare. Stim ca se pregateste un mare exercitiu militar pentru toamna acestui an. Speram ca pe cale diplomatica sa se detensioneze”.

„Faptul ca s-a incheiat exercitiul militar si trupele s-au restras este in sine o veste buna. Dar in acelasi timp am aflat ca foarte mult material (militar) ramane acolo, ramane prepozitionat, si evident ca situatia ramane tensionata. E nevoie in continuare de foarte multe eforturi diplomatice si din partea Romaniei noi vom face demersuri in special la NATO dar si la UE pentru a creste rezilienta pe flancul estic”, a mai spus seful statului.