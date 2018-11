Klaus Iohannis se ține de cuvânt: Ecaterina Andronescu a fost AMÂNATĂ, George Ciamba e chemat să depună jurământul

Președintele României, Klaus Iohannis, se ține de cuvânt! A semnat decretul de numire a lui George Ciamba ca ministru delegat pentru afaceri europene, dar refuză să o numească, deocamdată, pe Ecaterina Andronescu, la Educație.

Iată anunțul Administrației prezidențiale:

• Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene;

• Decret pentru numirea domnului George Ciamba ca ministru delegat pentru afaceri europene.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură va avea loc miercuri, 14 noiembrie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis a anunțat, marți, că va lua o decizie rapidă referitor la propunerea pentru Afaceri Europene, precizând însă că în ceea ce o privește pe Ecaterina Andronescu, lucrurile vor dura un pic mai mult pentru că aceasta i-a spus, într-o discuție, că nu va merge la ministerul Educației.

"Acum câteva sătpămâni făceau mare tam-tam cu remanierea guvernamentală. Văd că acum se face remaniere cu țârâita, adică unul câte unul să plece. Se pare că voi primi două propuneri, dintre care una va fi analizată foarte repede. E vorba de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, totuși ne pregătim pentru preluarea președinției Consiliului UE. Nu știu de ce a demisionat domnul Negrescu, cert e că nu avem ministru în ajunul președinției. Propunerea făcută mi se pare una pe care o voi citi în notă pozitivă. Cu domnul Ciamba am colaborat bine până acum și cred că e important să dau o rezoluție pentru această propunere, ca să ne mișcăm odată", a declarat președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a anunțat însă că pentru propunerea Ecaterinei Andronescu la Educație va avea nevoie de mult mai mult timp.

"Eu am criticat Guvernul ca să-i impulsionez, doar doar s-o întoarce cineva din Arabia și vor începe să lucreze. Aici o să dureze un pic mai mult, chiar um pic mai mult, s-ar putea. Dintr-un motiv simplu. Eu am fost la un eveniment la Politehnică. Neîntrebată, mi-a spus totuși doamna Andronescu că ea în niciun caz nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine, șamd. Aflu acum cu suprindere că e propusă. Voi afla dacă este dorința domniei sale, va dura un pic, a partidului sau dacă se vrea o remaniere cu bucata", a completat Iohannis.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că va transmite marți la Cotroceni propunerile pentru ministerul Educației, în persoana Ecaterinei Andronescu și George Ciamba, pentru funcția de ministru delegat al Fondurilor Europene, după ce aceste propuneri au fost validate în ședința BPN PSD.