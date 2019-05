VIDEO - Klaus Iohannis: Europarlamentarii PSD-ALDE nu vor putea reprezenta România, nu sunt acceptați nici măcar între ai lor

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Craiova, că europarlamentarii PSD și ALDE nu vor putea sa reprezinte Romania pentru ca „nici macar intre ai lor nu sunt acceptati”.

„Exista familia socialistilor, dar PSD nu are nici voce acolo, PSD a fost trimis la colt pentru ca ataca statul de drept. Nici ALDE nu are voce in familia liberalilor pentru ca ataca statul de drept si independenta justitiei. Deci acesti doi actori pur si simplu nu ne vor reprezenta pentru ca nici macar intre ai lor nu sunt acceptati. Exista din pacate in multe tari europene, la noi inca nu declarat, partide eurosceptice, care se lupta sa desfiinteze UE. Un nonsens, te duci in Parlamentul European sa votezi desfiintarea UE. O mare prostie. Dar acesti populisti primesc din ce in ce mai multe voturi”, a spus Klaus Iohannis.