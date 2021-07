Klaus Iohannis vorbește de NOI RESTRICȚII: NU cred că trebuie impuse acum, dar vaccinarea, DA

Președintele Iohannis s-a întâlnit cu senatorii americani participanți la Summitul Inițiativei celor Trei Mări. Summitul se desfășoară vineri la Sofia.

Președintele României, Klaus Iohannis, a avut joi, cu ocazia participării la cel de-al șaselea Summit al Inițiativei celor Trei Mări (I3M), de la Sofia, o întrevedere cu senatorii Roger F. Wicker, republican, membru al Senatului din partea statului Mississippi, și Ben Cardin, democrat, membru al Senatului din partea statului Maryland, care conduc delegația Congresului SUA participantă la eveniment.

Întrebat despre noi restricții, Iohannis a declarat

"Nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea, da. Am trecut printr-un an și jumătate de pandemie și am repetat acest lucru de multe ori și o să o repet și acum. Ieșirea din pandemie și prevenirea revenirii stă în vaccinare", a declarat Iohannis.