Kovesi, anunț de ULTIMĂ ORĂ după ce a fost revocată din funcție: 'Voi rămâne procuror, plec de la DNA'. Ce mesaj le-a transmis procurorilor anticorupție

Laura Codruța Kovesi a declarat astăzi, la sediul DNA, că nu va mai activa începând de astăzi în cadrul instituției, rămânând doar procuror. Aceasta a ținut să le transmită un mesaj colegilor din DNA. „Episodul de astăzi nu este o înfrângere”, le-a spus Kovesi procurorilor DNA.

„am luat act de decretul de revocare din funcţia de procuror şef DNA și începând de astăzi nu voi mai lucra în Direcţia Naţională Anticorupţie. Voi rămâne procuror. Vreau să adresez un mesaj colegilor mei: vă mulțumesc tuturor pentru curajul vostru, profesionalism. Vă mulțumesc că ați mers înainte indiferent de cât de atacați și umiliți am fost. Dragi colegi, ce am reușit să demonstrăm a fost că instituțiile publice din România lucrează legal și da, corupția poate fi înfruntă. Episodul de azi nu e înfrângere. Modul în care se forțează modificarea legilor penale arată că vor protecție. Această luptă e de apărare a societății de infractori periculosi. Am văzut ce mai rămâne din legile penale. Este de bun simț să observăm că voința politică este pentru blocarea anchetelor, pentru blocarea Justiței”, a spus Kovesi, lansând un atac la adresa actualei puteri.