Kovesi, audiată în Săptămâna Mare la Parchetul General. Antena 3 a prezentat declaraţia dacă de fosta şefă DNA

În ianuarie 2017, procurorii de la Parchetul General deschideau un dosar penal după ce în presă a apărut o înregistrare în care Traian Băsescu vorbeşte despre informaţii pe care le-ar fi primit în legătură cu dosarul ICA, în care a fost condamnat Dan Voiculescu.

Mihai Gâdea a prezentat, marți, la "Sinteza zilei", documente din ancheta vizând aceste dezvăluiri ale lui Traian Băsescu, anchetă în care a fost audiată și Laura Codruța Kovesi.

Traian Băsescu şi Florian Coldea au fost audiaţi în dosar pe 27 ianuarie 2017, iar Laura Codruţa Kovesi a dat o declaraţie de martor abia pe 10 aprilie 2017, cu şase zile înainte de Paşti.

Întrebată de procuror care erau raporturile dintre ea și persoanele indicate în preambulul declarației (adică Traian Băsescu, Florian Coldea și Camelia Bogdan), Kovesi răspunde:

"În ceea ce o privește pe doamna Camelia Bogdan: nu am vorbit niciodată cu aceasta în privat, nu am avut întâlniri private, nu am discutat niciodată cu aceasta despre niciuna dintre cauzele DNA sau alte cauze ale Ministerului Public. Am văzut-o la două seminarii, unde eu am fost invitată doar la deschidere, dar de fiecare dată eu am plecat înainte de discuțiile din seminar pentru că aveam de lucru la birou".

