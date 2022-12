Kylian Mbappe crede că 'nu va digera niciodată' eșecul suferit de selecționata Franței în fața Argentinei

Kylian Mbappe crede că "nu va digera niciodată" eşecul suferit de selecţionata Franţei în faţa Argentinei (scor 2-4 la loviturile de departajare), în finala Cupei Mondiale de fotbal 2022, în ciuda unei triple a atacantului Les Bleus, scrie AFP.

"Aşa cum le-am spus colegilor, nu există niciun motiv ca echipa de club să plătească pentru un eşec al selecţionatei, acestea sunt două situaţii foarte diferite", a asigurat însă Mbappe, după ce a adus victoria echipei sale, Paris Saint-Germain, miercuri seara, în faţa formaţiei RC Strasbourg (2-1), în etapa a 16-a a campionatului francez, conform Agerpres.Vedeta Les Bleus a recunoscut că a petrecut "ore complicate" după înfrângerea în faţa naţionalei Albiceleste, în care a reuşit un hat-trick, inclusiv două penalty-uri, iar apoi a transformat una dintre loviturile de departajare ale francezilor.Miercuri, Mbappe a marcat din nou din penalty pentru PSG, într-un meci câştigat de această dată. "Este bine să refaci legătura cu victoria, să ai o legătură cu clubul, suporterii, coechipierii", a declarat atacantul în zona mixtă, la finalului jocului de pe Parc des Princes.Atacantul în vârstă de 24 de ani a surprins pe toată lumea, revenind la antrenamentele lui PSG imediat după Cupa Mondială din Qatar. "Am vorbit înainte de finală şi i-am spus antrenorului că voi reveni indiferent de rezultat, pentru că m-am simţit bine şi am vrut să continui să joc, pentru că avem două meciuri importante", a explicat el.Întrebat despre ironiile la adresa sa în timpul celebrărilor jucătorilor Argentinei, Mbappe a precizat că "nu îşi consumă energia cu lucruri atât de banale". "Important pentru mine este să dau tot ce e mai bun din mine pentru clubul mei şi vom aştepta ca Leo (Messi) să revină pentru a continua să marcheze şi să câştige jocuri", a adăugat francezul."Am vorbit cu Leo după meci, l-am felicitat. A fost obiectivul vieţii pentru el, şi pentru mine, dar am eşuat, aşa că trebuie să rămâi întotdeauna un jucător bun", a mai spus Kylian Mbappe.