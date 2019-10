Kylie Jenner s-a despărţit de rapper-ul Travis Scott

Kylie Jenner s-a despărţit de iubitul ei, rapper-ul Travis Scott, după doi ani de relaţie, informează miercuri publicaţia britanică Daily Mail, potrivit Agerpres.

Cuplul a luat această decizie în urmă cu două săptămâni, după o lungă perioadă de certuri, potrivit site-ului dedicat celebrităţilor TMZ.Miliardara de 22 de ani a început relaţia cu interpretul hitului "Sicko Mode" la Coachella, în 2017, iar în câteva săptămâni, era însărcinată cu fiica lor, Stormi Webster, în prezent în vârstă de un an şi 10 luni.Ultima dată când cei doi au fost fotografiaţi împreună a fost la premiera din 27 august a documentarului Netflix "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", despre viaţa personală şi profesională a rapper-ului de 28 de ani.

Se pare că de atunci relaţia lor s-a răcit, însă un apropiat a dat asigurări că nu s-a destrămat.



De asemenea, o altă sursă a declarat pentru E! News: "Kylie şi Travis nu au pus capăt oficial relaţiei, ci s-au separat".



Potrivit apropiatului citat, cei doi locuiesc în prezent în case separate, însă rămân în legătură de dragul fiicei lor.



"Travis stă în casa lui din Beverly Hills, iar Kylie i-a permis să o vadă pe Stormi. Nu i-ar interzice niciodată acest lucru", a adăugat sursa citată.



Rapperul nu a însoţit-o pe Kylie luni, la căsătoria religioasă dintre Justin Bieber şi Hailey Baldwin, în Carolina de Sud. Kylie Jenner a participat la eveniment împreună cu sora sa, Kendall, şi mama sa, Kris, dar şi cu prieteni, precum Jaden Smith, şi nu a părut că suferă de pe urma despărţirii de Travis.