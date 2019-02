Kyros Vassaras: În ultima perioadă, am remarcat câteva atacuri dure, necugetate sau faulturi de joc, care trebuie să ne îngrijoreze

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a declarat că a remarcat în ultima perioadă câteva atacuri dure la meciuri, care trebuie să îngrijoreze. El a precizat, potrivit frf.ro, că arbitrii trebuie să arate că un astfel de comportament nu va fi tolerat potrivit news.ro.

Vassaras s-a întâlnit marţi, la sediul FRF, cu arbitrii centrali din Liga I.

“Am realizat analiză video şi mai important este că întâlnirea a avut câteva obiective clare. Unul dintre principalele obiective este protejarea integrităţii jucătorilor, protejarea imaginii fotbalului şi a arbitrajului. În ultima perioadă, am remarcat un comportament cu un scop tactic sau nu neapărat, câteva atacuri dure, necugetate sau faulturi de joc, care trebuie să ne îngrijoreze. Desigur, ştim că principalul responsabil este jucătorul care prin comportamentul său, realizând un tackling, poate cauza o accidentare gravă unui adversar care, până la urmă, este şi el fotbalist. Le-am transmis clar arbitrilor că şi noi suntem responsabili de a transmite mesajul că nu mai tolerăm un astfel de comportament al unor jucători”, a declarat Kyros Vassaras pentru FRF TV.

El a menţionat că arbitrii vor fi foarte stricţi faţă de comportamentul care poate dăuna imaginii fotbalului românesc. “Arbitrii trebuie să îşi protejeze şi propria imagine. Trebuie să se descurce cât mai bine ca o echipă, dar şi individual. Să fie prompţi şi să judece corect fazele din fiecare meci. Acestea sunt principalele obiective. În această întâlnire am analizat multe clipuri video, ne-am făcut planurile şi fiecare a avut oportunitatea de a oferi explicaţii faţă de greşelile făcute, de a discuta eventuale greşeli pe care sperăm să nu le facem sau despre deciziile foarte bune pe care le-au luat cu ajutorul colegilor”.

Vassaras a precizat că arbitrii trebuie să fie şi mai atenţi în play-off şi play-out. “Mesajul e clar încă de la începutul campionatului. Am ajuns la ultima etapă, una foarte importantă, urmează play-off-ul şi play-out-ul. Ne întâlnim în fiecare lună cu arbitrii. Ei sunt instruiţi de fiecare dată. Desigur, trebuie să înţeleagă şi ei, şi toţi oamenii, că în această etapă a competiţiei trebuie să fie şi mai atenţi. Tocmai de aceea, îi pregătim pentru a deveni din ce în ce mai buni. Depinde de ei să aibă curajul, autoritatea, personalitatea pentru a aplica Legile Jocului. Sunt încrezător că vor reuşi, pentru că avem arbitri buni. Sper, de asemenea, că nivelul jocurilor să fie foarte bun, pentru că ar însemna că şi arbitrii au contribuit la acest lucru, nu doar jucătorii şi antrenorii”.

Kyros Vassaras este de părere că arbitrii adiţionali sau tehnologia video ar face ca greşelile majore de arbitraj să nu mai existe. “Situaţiile pe care le-am avut nu au apărut pentru că arbitrul a văzut faza şi a dat o altă decizie. Aproape toate greşelile au apărut pentru că arbitrul a fost în imposibilitatea de a vedea faza. Credeţi-mă că dacă ar fi existat posibilitatea de a folosi arbitri adiţionali, chiar şi în play-off sau play-out, sau de a introduce tehnologia video în viitorul apropiat, sunt sigur că greşelile ar scădea aproape de zero. S-ar elimina cel puţin greşelile majore. Am analizat unele situaţii în care unica poziţie din care era vizibilă infracţiunea era în spatele porţii. Acolo nu avem arbitri! Sunt şi câteva faze care s-au petrecut în spatele arbitrului, fără a putea fi acoperite. Aşa că suntem vigilenţi şi, de aceea, am convenit că suntem responsabili ca o echipă şi că toţi cei patru trebuie să identifice toate evenimentele petrecute pe teren. Dacă am fi mai mulţi, cu siguranţă ar fi mai bine. Dar nu e decizia noastră, ci aparţine altor persoane. Îi ajutăm pe arbitri să fie pregătiţi, ei trebuie să fie responsabili pentru integritatea jucătorilor, dar trebuie să le transmită şi lor acest mesaj. Pentru că au nevoie ca şi jucătorii să înţeleagă că nu e posibil să termini cariera unui adversar cu un atac sau să îl accidentezi grav”.