La 95 de ani, Mel Brooks a scris prima sa carte de memorii

Actorul, regizorul şi producătorul de film Mel Brooks, 95 de ani, a scris prima sa carte de memorii. "All About Me!: My Remarkable Life in Show Business" va fi publicată pe 30 noiembrie de Penguin Random House în Statele Unite şi în Marea Britanie, scrie The Guardian.

Volumul va acoperi de la copilăria lui Brooks în New York şi serviciul militar în cel de-al Doilea Război Mondial, până la parteneriatul lui creativ cu Carl Reiner şi căsnicia de 40 de ani cu Anne Bancroft şi cum filmul său "Producătorii" a fost adaptat într-un musical premiat.

Penguin Random House a descris carte de 400 de pagini drept "o poveste captivantă a Hollywoodului şi dincolo de el, spusă de unul dintre cei mai celebri insideri", adăugând că "acest testament acoperă peste 70 de ani de muncă incredibilă".

Brooks a descris procesul scrierii drept "vesel şi uneori dulce-amărui".

"Sper ca fanii comediei se vor bucura de poveştile din cariera mea şi că vor avea o călătorie remarcabilă împreună cu mine", a spus Brooks.

Celebru pentru cariera sa la Hollywood, Brooks este un "EGOT", adică a câştigat cele mai mari patru premii din divertisment: Emmy, Grammy, Oscar şi Tony.

Melvin ”Mel” Brooks, născut pe 28 iunie 1926, este un actor, cineast, textier şi compozitor american. A devenit celebru în calitate de interpret şi creator al unor farse, parodii şi comedii cinematografice rămase în memoria colectivă.

Printre cele mai cunoscute filme ale sale se află pelicule precum ”The Producers”, ”The Twelve Chairs”, ”Blazing Saddles”, ”Young Frankenstein”, ”Silent Movie”, ”High Anxiety”, ”History of the World, Part I”, ”Spaceballs” şi ”Robin Hood: Men in Tights”.

Un musical adaptat din filmul care l-a făcut celebru, ”The Producers”, a fost jucat pe Broadway între 2001 şi 2007.