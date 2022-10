La ce foloseau, de fapt, obiectele misterioase îngropate de ruși în Ucraina: lovitura de aur al Moscovei

Pe rețelele de socializare din Ucraina au apărut niște imagini, surprinse cu drona, în care se vedeau multe ”bile” depozitate într-un șanț. De la aceste imagini s-a speculat inclusiv că ar fi bombe pregătite de ruși pentru un asalt nuclear, dar au fost avansate și alte teorii.

Un filmuleț de propagandă al Moscovei, care s-a scurs pe rețelele de socializare, a dezlegat enigma. Acele ”bile” erau, de fapt, mine marine și au fost îngropate de către ruși pentru a simula un atac victorios.

În scenariul pregătit de Moscova, un tanc rusesc ar fi trebuit să tragă ”lovitura de aur” și să arate cum, dintr-o singură lovitură, a distrus un întreg depozit de muniție al Ucrainei, care ar fi trebuit să fie plin de arme provenite din Occcident.

„Se pare că invadatorii au îngropat 24 de tone de TNT sub forma unor mine pentru a filma un video «victorios». În acest film, tancul ar fi distrus un depozit de muniție al Forțelor Armate ale Ucrainei cu o singură lovitură”, transmite Ukraine Now.

Mai jos aveți filmulețul în scenariul pregătit de Moscova:

The Russians in the Kherson region buried 24 tons of TNT in the form of sea mines to show the filming of the next film "the destruction of the Ukrainian ammunition depot with one shot from a tank" pic.twitter.com/Zss0r1sPVd