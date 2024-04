La Cotroceni s-a discutat un plan uriaș pus în mișcare de România: țara noastră devine o forță în Europa/ VIDEO

Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a fost în România și a fost primit de înalții oficiali, inclusiv de către președintele Klaus Iohannis. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și proiectul reactoarelor modulare mici (SMR). Acesta este noul trend în Europa privind energia nucleară, iar România va deveni cel mai important jucător din Europa de Est.

”Preşedintele României, Klaus Iohannis l-a primit, marți, 9 aprilie 2024, pe Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, aflat în vizită oficială în România.

În cadrul întrevederii, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat rolul esențial al AIEA în promovarea utilizării paşnice a energiei nucleare şi a aplicaţiilor acesteia. Președintele României a subliniat importanța organizării primului Summit al Energiei Nucleare, desfășurat recent la Bruxelles, precum și necesitatea investiției în inovare tehnologică pentru dezvoltarea domeniului energiei nucleare. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a salutat eforturile Directorului General al AIEA în vederea asigurării siguranței și securității facilităților nucleare și radiologice și a transmis asigurări că țara noastră va continua susținerea activităților Agenției pe acest palier.

Totodată, Președintele României s-a referit la programul energiei nucleare dezvoltat de România, în special la investițiile de modernizare de la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă și la investițiile în tehnologii moderne, precum cele în reactoare modulare mici (SMR).

La rândul său, Directorul General Rafael Grossi a evidențiat implicarea activă şi constantă a României în eforturile de consolidare a rolului AIEA în contextul actual de securitate. Totodată, Rafael Grossi a subliniat cooperarea bilaterală excelentă în domeniul utilizării în condiții de siguranță a energiei nucleare. Directorul General al AIEA a remarcat gradul avansat de dezvoltare al sectorului energiei nucleare în România, exemplificat prin investițiile de la Centrala Cernavodă și cele în reactoare modulare mici. De asemenea, Rafael Grossi a subliniat faptul că acestea au un rol esențial în asigurarea autonomiei energetice a țării și în reducerea costurilor pentru consumatori.”, arată un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Ce înseamnă dezvoltarea SMR

România are potențialul de a utiliza în premieră în Europa primele reactoare modulare mici și să devină un catalizator pentru dezvoltarea SMR în regiune, dar și o bază pentru asigurarea operării acestui nou tip de tehnologie în alte state. În acest sens vom dezvolta și primul simulator pentru camera de comandă a unui reactor modular, pe care îl vom folosi pentru pregătirea noii generații de ingineri.

Renunțarea la centralele electrice vechi pe cărbune din întreaga UE, împreună cu improbabilitatea construirii de noi centrale pe cărbune, duce deja la schimbări în producerea de energie în bandă și în infrastructura de transport. Din punct de vedere al energiei produse, o centrală NuScale este similară cu o centrală pe cărbune existentă și poate fi construită pe același amplasament și poate reutiliza infrastructura de transport existentă, ceea ce o face o soluție ideală pentru înlocuirea unei centrale pe cărbune.

Acest acord urmează unui MoU încheiat în 2019 cu NuScale și unui grant de 1,2 milioane dolari acordat de USTDA SNN pentru evaluarea potențialelor site-uri.

România are peste 26 de ani de experiență în exploatarea în condiții de siguranță a uneia dintre cele mai performante centrale din lume și o echipă de ingineri profesioniști, o școală locală de ingineri renumită la nivel mondial și un vast lanț de aprovizionare.

Aproximativ 70 concepte de reactoare SMR sunt în curs de dezvoltare în diferite etape, cu diferențe tehnologice, un nivel diferit de implementare, precum și niveluri diferite de licențiere, ceea ce demonstrează interesul și inovația în domeniu și eforturile agențiilor de reglementare pentru a licentia reactorul SMR. Țări precum Franța, UK, Polonia, Bulgaria, SUA, Canada fac demersuri accelerate de a implementa SMR-uri. Însă, NuScale este primul reactor SMR care a primit aprobarea design-ului din partea Comisiei de Reglementare Nucleară a S.U.A. (NRC) și va urma toți pașii necesari pentru obținerea licenței în UE și în țările interesate să îl implementeze.

Ce sunt reactoarele modulare mici

Reactoarele modulare mici (SMR) sunt reactoare nucleare avansate care au o capacitate instalata de pana la 300 Mwe/ reactor, ceea ce inseamna aproximativ o tremie din capacitatea unui reactor de ordinul gigawatilor. Un reactor modular mic NuScale are o capacitate instalata de 77 Mwe si poate fi utilizat in centrale de 4, 6 sau 12 module in functie de necesitati.

În baza Acordului între SNN și NuScale, NuScale va sprijini Nuclearelectrica în evaluarea acestei tehnologii și, împreună, cele două companii vor adopta măsurile pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici in Romania.

6 module cu o capacitate instalata de 462 Mwe

ETAPE DE REALIZARE

NuScale și Nuclearelectrica au anunțat amplasamentul primului reactor modular mic (SMR) din România – amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița.

Nuclearelectrica, NuScale și E-Infra au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița, pe 24 mai 2022.

În urma Memorandumului de Înțelegere („MOU”), companiile vor efectua studii de inginerie, analize tehnice și activități de licențiere și autorizare pe amplasamentul din Doicești, județul Dâmbovița, locația selectată pentru implementarea primei centrale NuScale VOYGR™.

Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu aprofundat realizat cu fonduri în valoare de 1,2 milioane de dolari primite de Nuclearelectrica la începutul anului 2021, în cadrul unui grant oferit de USTDA pentru a identifica și evalua diferite amplasamente pentru implementarea reactoarelor modulare mici în România.

În urma studiului, au fost identificate mai multe potențiale amplasamente adecvate. Amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a obținut toate calificările în ceea ce privește securitatea, fiind potrivit criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale, si respectă pe deplin criteriile de amplasare cerute de standardele internaționale și naționale. De asemenea, amplasamentul este disponibil în timp util pentru a îndeplini obiectivele României pentru implementarea reactoarelor modulare mici în acest deceniu și pentru a permite României să devină un hub pentru implementarea reactoarelor modulare mici în regiune.

Tehnologia SMR a NuScale cea mai matură în ceea ce privește aprobările, fiind prima și singura tehnologie SMR din lume care a primit aprobarea din partea Comisiei SUA de Reglementare Nucleară în august 2020, are în același timp și cele mai avansate planuri de implementare, cu contracte deja confirmate pentru dezvoltarea componentelor sale.

Alegerea amplasamanetului este un prim pas important pentru România în demersul de implementare a reactoarelor modulare mici, la trei ani de la primul Memorandum de Înțelegere cu NuScale, în care Nuclearelectrica a analizat tehnologia, siguranța, maturitatea și disponibilitatea acesteia în vederea implementării și a îndeplinirii obiectivelor României în materie de securitate energetică și decarbonizare.