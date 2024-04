La Film Now, aprilie este luna în care nimic nu e ceea ce pare, într-un labirint al intrigilor şi finalurilor imprevizibile

În aprilie, selecţia de titluri Film Now le deschide cinefililor noi perspective asupra sensului vieţii, forţei transformatoare a comunicării, invitându-i să exploreze feluritele faţete ale naturii umane într-un mod profund şi intens, potrivit news.ro.

Indiferent de genul preferat, telespectatorii vor fi atraşi în mrejele unor poveşti redate prin scenarii ingenioase, interpretări de excepţie, efecte vizuale spectaculoase şi peisaje fermecătoare care le vor cuceri atenţia şi le vor aduce o doză echilibrată de inspiraţie şi distracţie.

Vineri, 5 aprilie, de la 21:30, Film Now îţi aduce 3000 de ani de dorinţă / 3000 years of longing (2022). Cu Idris Elba şi Tilda Swinton în rolurile principale, filmul regizat de George Miller (cunoscut publicului pentru seria Mad Max) are la bază nuvela "The Djinn in the Nightingale's Eye", de A.S. Byatt. O excursie în Istanbul şi vizita la un anticariat o conduc pe Dr. Alithea Binnie, specialistă în studiul mitologiilor, spre întâlnirea providenţială cu un djinn, duhul unei lămpi proaspăt achiziţionate. În centrul acţiunii se află clasicele trei dorinţe pe care spiritul promite că i le va îndeplini Alitheei în schimbul libertăţii lui, dar femeia, familiarizată cu morala naraţiunilor de acest fel, este sceptică în a-şi exprima visurile. Djinnul îşi pledează cauza, relatându-i Alitheei întâmplări fantastice din existenţa sa multimilenară şi, în cele din urmă, reuşeşte să o convingă să îşi pună o dorinţă care le va schimba în mod surprinzător vieţile amândurora. Scenariul este comparat cu reprezentarea vizuală a poveştilor celebrei Şeherezada şi, la fel ca în “1001 de nopţi”, te poartă prin ţinuturi fascinante, într-o alegorie despre paradoxurile vieţii.

În comedia de acţiune Trenul asasinilor / Bullet Train (2022), Brad Pitt interpretează rolul lui Ladybug (Buburuză), un asasin ghinionist, hotărât să îşi îndeplinească ultima îndatorire într-un mod paşnic, după mai multe misiuni eşuate în cel mai dramatic mod. Însă soarta are alte planuri pentru el şi cea mai recentă însărcinare primită îl aduce într-o cursă nebună alături de patru asasini periculoşi, îmbarcaţi în acelaşi tren ultrarapid. Toţi au câte ceva în comun, dar fiecare dintre ei are propria misiune de dus la bun sfârşit. Pune-ţi centura de siguranţă pentru explozia de acţiune şi viteza ameţitoare din Trenul asasinilor, de neratat pe Film Now, duminică, 14 aprilie, de la ora 20:00!

De la aclamatul regizor Denis Villeneuve (apreciat pentru Dune Part One şi Part Two, Sicario), vineri, 26 aprilie, de la 20:00, ai Primul Contact/ Arrival (2016) pe Film Now. Experta în lingvistică Louise Banks (Amy Adams) este solicitată de autorităţile americane pentru a afla intenţiile şi a descifra limbajul unor creaturi extraterestre ale căror nave misterioase au aterizat şi s-au răspândit pe toate continentele. Război interplanetar sau şansa de a cunoaşte alte forme de inteligenţă? Împreună cu colonelul Weber (Forest Whitaker) şi fizicianul Ian Donnely (Jeremy Renner), Louise porneşte într-o misiune contra cronometru pentru elucidarea enigmei şi salvarea întregii omeniri. Pe lângă contextul SF şi efectele vizuale impresionante, filmul aduce în prim-plan problema comunicării, rolul şi semnificaţia acesteia, ridicând o serie de întrebări despre adevăruri relative, puterea intuiţiei şi curajul de a înfrunta necunoscutul.

Căutarea / Searching (2018) este thrillerul serii de sâmbătă, 27 aprilie, începând cu ora 20:00. În urma dispariţiei neaşteptate a unicului copil, o adolescentă de 16 ani, David Kim (John Cho) încearcă cu disperare să refacă puzzle-ul complicat al ultimei sale localizări, căutând indicii în laptopul acesteia. Dar ceea ce descoperă îl va face să înţeleagă faptul că nu cunoaşte adevărata personalitate a fiicei sale. Talentul şi creativitatea sunt ingredientele de bază ale acestei producţii inedite, ilustrate exclusiv din perspectiva unui ecran de computer sau a unor aplicaţii media. În filmul de debut al regizorului Aneesh Chaganty, informaţia este atât obstacolul, cât şi obiectivul poveştii. Pelicula a avut succes în rândul criticilor şi al publicului, înregistrând încasări de 75 de milioane de dolari în întreaga lume, chiar dacă a fost realizată cu un buget mai mic de un milion de dolari.

