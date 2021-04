La Muzeul Astra din Sibiu, se pot picta ouă uriașe de carton

Vizitatorii care ajung la Muzeului ASTRA din Dumbrava Sibiului, vor avea ocazia, până joi, să încondeieze 16 ouă de carton, de aproximativ un metru şi jumătate, sub îndrumarea muzeografilor care le vor explica însemnătatea folosirii culorilor naturale, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.

"Muzeul ASTRA organizează în această săptămână o activitate inedită, destinată vizitatorilor de toate vârstele şi denumită sugestiv 'Oul uriaş'. Aşa se face că participanţii vor avea ocazia să picteze planşe din carton, sub forma unor ouă uriaşe, care măsoară aproximativ 1,30 m. Sub îndrumarea muzeografilor şi pedagogilor din Muzeul ASTRA, ouăle 'gigant' vor fi pictate cu motive tradiţionale regăsite pe ouă încondeiate. În tot acest timp, muzeografii le vor oferi pictorilor de ocazie informaţii despre tehnica încondeierii ouălor, dar şi despre folosirea culorilor naturale în acest proces şi ce simbolizau desenele respective. Ca să încurajăm vizitatorii să se implice în acest eveniment, am expus prin mai multe gospodării din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului nu mai puţin de 16 ouă uriaşe, pictate recent de copii care au participat la activităţile educaţionale din muzeu", se arată în comunicat.

Activitatea "Oul uriaş" are loc în Muzeul în aer liber până joi, 29 aprilie, între orele 10,00-16,00, în Pavilionul nou - zona Etno Tehno Parc."Oul uriaş - În aşteptarea iepuraşului de Paşti" se va desfăşura cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Accesul este permis în baza biletului de intrare în muzeu, iar participanţii vor primi hărţi la intrarea în Muzeul ASTRA, pentru a identifica cu uşurinţă Pavilionul Nou din zona Etno Tehno Parc.