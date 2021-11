La primul pas greșit, Gigi Becali revine la vechile obiceiuri: Niciodată nu am avut aşa echipă slabă ca acum

Gigi Becali a criticat dur atât jocul echipei pregătite de Edward Iordănescu, cât şi pe tehnician, în ciuda înţelegerii pe care o are în acest sens cu antrenorul principal. În acelaşi timp, el a lăudat rivala CFR Cluj şi consideră că FCSB nu are şanse de a câştiga titlul. "Am mai pierdut un an", a spus el.

Întrebat la ProX dacă este mulţumit de echipă, Becali a răspuns scurt: "Nu. Altceva?"

Apoi s-a dezlănţuit la adresa antrenorului:

"(n.r. - dacă i se pare diferenţa mare faţă de CFR) E foarte mare, e diferenţă de joc. Toată lumea zice că, vezi, Doamne, CFR nu joacă. Voi vedeţi că nu joacă, eu văd că joacă. Eu văd că CFR are trasee, pleacă mingea, din bandă în bandă, are nişte trasee, automatisme. Eu văd că CFR îi distrug pe adversari. Eu aşa văd, că CFR joacă fotbal. Păi se joacă ceva (n.r. - la FCSB)? Se joacă haotic, e totul numai haotic. Nu zic de Edi, nu ştiu cine. La noi, fiecare driblează, face ce vrea fiecare. Fiecare joacă ce-i place lui. Ce, aici, jucăm după ureche? Fotbalul se joacă după ureche şi haotic? Nu vreau să zic de Edi sau nu ştiu cine. Şi aşa nu am ce să fac. Am ce să fac? Nu am ce să fac. Aşa am zis (n.r. - că nu mai critică echipa), aşa să fie! Este aşa, nu mă bag şi gata. Să vedem ce-o să fie şi ce-o să iasă. Nu văd cu ochi buni. Am mai pierdut un an, cred eu. Ce, rezultatelea alea l-am făcut noi? Le-a făcut Dumnezeu. Alea şapte victorii le-am făcut noi? Le-a dat Dumnezeu nişte victorii. Eu nu sunt genul de om care să am diplomaţie, să mint, să fac nu ştiu ce. Eu am văzut că jucăm haotic şi nu avem nicio noimă de joc şi fiecare când prinde mingea, hai fiecare să dribleze! Nu mă interesează niciun jucător, niciun fotbal nu mă mai interesează. Gata, la revedere cu fotbalul! Dai bani şi tot nu vezi că joacă fotbal. Ce a jucat CFR cu Voluntari şi ce am jucat noi cu Voluntariul. CFR a distrus şi noi, ne-au distrus ei pe noi, că au avut şi ocazii şi în prima repriza, şi în repriza a doua. E vorba că CFR ţine mingea la ei şi noi nu ţinem. CFR joacă şi noi nu jucăm fotbal. Cum să ai pretenţia să... Nu perspectivă, că nu se joacă fotbal. Mâncam bătăi, aveam ghinioane, dar era mingea la noi. Nu zic de Edi, eu zic de echipă. Asta e, am luat hotărârea asta, probabil o să se supere Edi, dar eu nu zic de el nimic. Eu nu pot să stau să văd echipa mea cum gâfâie şi cum joacă după ureche şi să tac din gură. Se joacă la viteza I, viteza a cincea trebuie. Niciodată nu am avut aşa echipă slabă ca acum. Budescu o să plece la vară. Vedem ce mai pleacă, la care le mai scădem salariile, la revedere, am terminat bâlciul. Să vedem ce mai luăm de pe Moruţan ca să ne ajungă şi să nu mai dau bani de la mine şi la revedere, nea Costică! Dacă aşa trebuie să facem, că, domne, nu ai voie că vine cineva şi ia salariul, dar el comandă toate şi nu răspunde nimic. La mine nu e aşa ideea asta. Nu merge pe ideea asta. Dacă trebuie la fotbal să comande altul şi tu să dai banii, eu o să mă las de fotbal. Ce să fac cu Budescu? Dacă e să facem un concurs de exterioare o să-l iau primul pe el şi o să-i dau o sută de mii pe lună. El vrea să dea recital de exterioare. Pasează, mă, mingea ca lumea, ce faci, dai recital de exterioare ca să te laude comentatorii la televizor? Joacă, mă, fotbal, serios! Eu nu pot să fac o activitate unde eu să dau bani şi alţii să ia bani. Nu mai vreau să fac asta. Şi nu ai voie să te bagi, că apoi te critică cineva sau se supără cineva că te-ai băgat. Eu, activitatea asta nu o să o mai fac. Ori o fac ca să decid eu, ori nu mai fac şi cu asta, basta. Nu vreau să fiu marele idiot. Tu dai bani, că aşa e la fotbal, şi vine unul şi hotărăşte şi decide toate. Nu, tată, eu nu o să mai fac asta! Nu vorbesc cu el, nu fac şedinţe cu el. Tu dai milioane de euro şi vine unul şi hotăreşte el, care ia şi salariu. Cum adică? Unde aţi pomenit aşa ceva? Voi (n.r. - presa) sunteţi nebuni, nu eu! Eu m-am luat după voi şi m-am făcut şi eu nebun! Dar nu sunt nebun. Eu dau milioanele de euro şi vine unul, ia banii, dar el nu răspunde nimic. Dar el hotărăşte toate. Asta nu se mai poate la mine. Se poate până în vară, atât. Până în vară avem contract, până atunci se poate aşa, ca la voi, la nebuni, că face cineva ce vrea. De la vară nu se mai poate. Se face cum este normal, omul care dă banii, să comande muzică pe banii lui. Su cine face să-şi asume, nu să ia salariul pe luna asta. Să dea baii înapoi dacă nu îşi atinge obiectivul. Nu iei campioantul, nu mai ai 20 sau 25.000, ai numai cinci mii pe lună. Dacă ia campionatul, îi prelungesc contractul şi stau acasă, nu mai vorbesc nici cu voi, îi dau primă dublă şi stau acasă. Şi zic că eu sunt nebunul cu adevărat. Voi sunteţi cei normali. Îi fac contract după aia pe cât vrea el, cinci ani, şapte ani, stai cât vrei tu! dDcă nu îl va lua, voi sunteţi ăia nebuni şi eu ăla normal. Dacă îl ia, atunci eu sunt nebunul şi revin şi la normal, ca şi voi".

După şapte victorii la rând, FCSB a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, şi e la opt puncte de liderul CFR Cluj.