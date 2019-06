Laburiştii britanici încearcă să-l împiedice pe viitorul premier conservator să decidă un Brexit fără acord

Opoziţia laburistă britanică a adus miercuri în faţa Camerei Comunelor o moţiune prin care parlamentul să poată prelua controlul agendei guvernamentale, astfel încât viitorul premier conservator care o va înlocui pe Theresa May să nu poată decide retragerea Regatului Unit din UE fără un acord cu blocul comunitar, transmite agenţia Reuters potrivit Agerpres.

''Dacă viitorul premier este suficient de nesăbuit încât să încerce să dea curs unui Brexit fără acord fără să obţină consimţământul acestei Camere, ori să întrerupă activitatea parlamentului pentru a forţa un Brexit fără acord, atunci parlamentul are mijloacele să împiedice acest lucru'', a spus la începutul dezbaterii din legislativ parlamentarul laburist Keir Starmer.Dacă moţiunea va primi un vot favorabil, Camera Comunelor ar urma să preia controlul agendei guvernamentale începând cu 25 iunie. Moţiuni similare au mai fost supuse la vot de opoziţia laburistă, dar fără succes, cu prilejul voturilor anterioare asupra acordului privind Brexitul convenit de premierul Theresa May cu UE, acord care a fost respins de fiecare dată de Camera Comunelor şi a condus la amânarea Brexitului până pe 31 octombrie şi la demisia lui May.Mulţi dintre cei zece politicieni conservatori care au intrat în cursa pentru succesiunea Theresei May pledează pentru o ruptură mai clară faţă de UE decât cea dorită de premierul în exerciţiu.Unul dintre aceşti candidaţi, ministrul de externe Jeremy Hunt, a estimat că, spre deosebire de situaţiile anterioare, acum un vot favorabil pentru această moţiune are mai multe şanse, prin urmare el a apreciat că, în ceea ce priveşte discuţiile cu UE legate de Brexit, ''este momentul pentru negocieri înţelepte, nu pentru ameninţări goale''.Comisia Europeană a reafirmat însă că acordul convenit cu Theresa May nu va fi renegociat şi a estimat miercuri că un Brexit fără un acord rămâne o variantă 'foarte posibilă'.