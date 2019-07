LafargeHolcim va achiziţiona producătorul de prefabricate Somaco

Producătorul de ciment LafargeHolcim a semnat un acord cu fondul suedez Oresa pentru achiziţiona Somaco, unul din cei mai mari producători de prefabricate din România, ceea ce îi va permite să îşi consolideze poziţia pe piaţa materialelor de construcţii din România, informează portalul Business Wire potrivit Agerpres

"Aceasta este cea de a şasea achiziţie a noastră în acest an şi ne respectăm promisiunea de a dezvolta şi mai mult segmentul de afaceri Solutions & Products în conformitate cu strategia 2022. Această achiziţie permite LafargeHolcim să intre pe piaţa produselor prefabricate din România pentru a deveni un furnizor de soluţii integrate pentru clienţii locali", a declarat directorul general de la LafargeHolcim, Jan Jenisch.



Tranzacţia este supusă aprobării autorităţilor de reglementare şi este estimată să se încheie în ultimul trimestru al acestui an.



Somaco are şase fabrici în România, la Adjud, Buzău, Roman, Teiuş, Târgovişte şi Timişoara, iar în 2018 a realizat vânzări de 56 milioane euro cu 750 de angajaţi. Portofoliul de produse Somaco reuneşte sistemul de zidărie şi termoizolaţie din BCA, elemente prefabricate din beton pentru structuri la cheie, infrastructură electrică şi rutieră, pentru şi sisteme de canalizare din beton.



Piaţa de prefabricate din România este aşteptată să crească în următorii ani ca urmare a nevoii de construcţii şi infrastructură ale României.



LafargeHolcim, cel mai mare producător mondial de ciment, este prezentă şi pe piaţa din România. Holcim a intrat pe piaţa locală în anul 1997, iar în prezent deţine două fabrici de ciment în Câmpulung şi Aleşd, o staţie de măcinare la Turda, 19 staţii ecologice de betoane, cinci staţii de agregate şi un terminal de ciment în Bucureşti. Compania are aproximativ 1.100 de angajaţi.

Tot în România, Lafarge produce, de peste 15 ani, materiale de construcţii şi activează în sectorul de ciment, agregate şi betoane cu 40 de amplasamente industriale, unde operează peste 1.000 de angajaţi sau colaboratori.



Grupul de firme Somaco este o investiţie a fondului de investitii suedez Oresa Ventures, care, pe langa Somaco, deţine în portofoliul sau din România companiile Fabryo Corporation, Kiwi Finance, RTC Proffice, Hara, Trinity. În trecut, Oresa a deţinut companii precum Flanco, Synevo, Medicover, La Fantana, Motoractive, Credisson (devenit Cetelem). Oresa Ventures a investit peste 150 milioane de euro în Europa Centrală şi de Est.