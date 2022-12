LaLiga: Atletico Madrid, victorie în fața echipei Elche. Regele Pele a fost omagiat înainte de start - VIDEO

Formaţia Atletico Madrid a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Elche, într-un meci din etapa a 15-a a campionatului Spaniei. Meciul a fost precedat de un minut de reculegere în memoria lui Pele, anunță news.ro.

Au marcat Joao Felix ’56 şi Morata ’74. De la gazde a fost eliminat Hermoso, în minutul 53. Şi oaspeţii au avut doi eliminaţi: Verdu ‘45+1 şi Quina ’90.

Tot joi, Betis a remizat cu Athletic Bilbao, scor 0-0, şi Girona a terminat la egalitate cu Rayo Vallecano, scor 2-2.

Atlético Madrid and Elche with a minute of silence in of honor Pelé at Metropolitano Stadium.



This will happen in every La Liga match this matchweek. pic.twitter.com/lFahP7niQ2