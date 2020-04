Larisa Iordache a renunțat la patrulare și uniforma de Poliție: Nu era treaba mea să stau în stradă

Fosta gimnastă Larisa Iordache a renunțat la patrulare și uniforma de poliție, la doar câteva zile după ce anunțase că a ieșit să ajute Poliția, din cauza lipsei de personal. Iordache susține că are probleme de sănătate, de aceea a renunțat.

„Momentan, nu am intrat în concediu medical, voi vedea dacă am să o fac. A niște probleme la tendonul ahilian de la piciorul stâng. Nu am fugit de responsabilitate, îmi văd de sănătate. Nu era treaba mea să stau în stradă”, a declarat gimnasta pentru Click.

În urmă cu ceva timp, sportiva declara: „Am schimbat costumul de gimnastică cu uniforma de Poliție pentru o perioadă, din cauza lipsei de personal.Trebuie să înțelegem că este cel mai bine să stam în casa. Toți oamenii care în perioada aceasta dificilă sunt la munca, sunt puși în pericol. Pentru a opri acest virus trebuie să ne gândim și la cei din jurul nostru. Așa că eu vă rog să stați în casă și să aveți grijă de sănătatea voastra!”.