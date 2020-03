LAS VEGAS intră în BEZNĂ - Cazinourile locului se închid pe fondul pandemiei cu coronavirus

Marile cazinouri şi hoteluri din Las Vegas, afectate considerabil de pandemia de coronavirus şi de efectele economice negative cauzate de aceasta, îşi închid marţi porţile pentru mai multe săptămâni, informează AFP, citată de Agerpres.

În timp ce pasionaţii de jocuri vor avea fără îndoială şansa de a-şi încerca din nou norocul la maşinile cu sloturi şi la mesele de poker după trecerea crizei, miile de angajaţi ai acestor stabilimente se tem că vor suferi pierderi foarte mari.Cazuri de COVID-19 au început să fie diagnosticate în rândul angajaţilor cazinourilor din Las Vegas, un prim deces asociat noului tip de coronavirus a fost anunţat luni, iar majoritatea turiştilor străini sunt oricum ţinuţi la distanţă.În aceste condiţii, marii operatori de pe "The Strip", celebrul bulevard din Las Vegas unde se află majoritatea cazinourilor de renume mondial, au decis să îşi suspende activităţile.

Printre aceştia se află, "până la noi ordine", MGM Resorts, care administrează Bellagio (unde a fost turnat filmul "Ocean's Eleven"), MGM Grand, Mandala Bay, Mirage şi Luxor.



"În pofida eforturilor noastre de a consolida operaţiunile de curăţenie, pare de acum că această criză de sănătate publică necesită acţiuni colective puternice, dacă vrem să îi încetinim propagarea", a declarat într-un comunicat Jim Murren, CEO-ul de la MGM Resorts.



"Din acest motiv vom închide toate spaţiile noastre din Las Vegas începând de marţi, 17 martie, pentru binele angajaţilor noştri, al oaspeţilor şi al populaţiei", a explicat el.



Pe lângă cazinouri, MGM Resorts administrează o treime din cele aproximativ 30 de hoteluri construite pe "The Strip". Luni dimineaţă, cazinourile locale, de obicei extrem de animate la orice oră din zi şi din noapte, erau aproape de punctul de a-şi opri activităţile.



Mii de angajaţi sunt afectaţi.



Wynn Resort, un alt grup hotelier care deţine cazinourile Wynn şi Encore, a decis la rândul său să îşi suspende activităţile pentru două săptămâni, interval ce ar putea fi prelungit.



Conform mass-media locale, administratorii de la Venetian (grupul Sands) şi Caesars Palace au decis să-şi păstreze uşile deschise deocamdată, alături de alte stabilimente.



La fel ca în numeroase state americane, guvernatorul din Nevada, Steve Sisolak, a decretat închiderea tuturor unităţilor şcolare şi numeroase spaţii publice au fost totodată închise în Las Vegas, unde marile evenimente programate în viitorul apropiat (precum CinemaCon, selecţii ale Federaţiei de fotbal american) au fost anulate.



Show-uri prestigioase, precum cel al magicianului David Copperfield şi spectacolul companiei Cirque du Soleil, au fost de asemenea anulate.



Zeci de mii de angajaţi din acest sector de activitate, din care mulţi vor intra în şomaj, nu au altă opţiune decât să sufere în tăcere şi să spere că situaţia va reveni cât mai repede la normal.



Un sindicat hotelier local, Culinary Union, care are 60.000 de membri, a declarat pentru AFP că se află în negocieri cu patronatul pentru ca "toţi muncitorii, inclusiv cei cu contracte part-time, să fie plătiţi pe perioada de închidere a acestor stabilimente".



Într-o scrisoare adresată angajaţilor grupului MGM şi publicată în cotidianul Las Vegas Review, Jim Murren a anunţat că salariaţii care vor fi trimişi în şomaj sau concediaţi vor primi plăţi pentru două săptămâni de muncă şi îşi vor păstra asigurările medicale până pe 30 iunie.



Industria jocurilor de noroc este ameninţată pe întreg teritoriul Statelor Unite din cauza ordinelor emise la nivel federal în cadrul luptei cu pandemia de coronavirus.



Conform statisticilor, această industrie are aproximativ 1,8 milioane de angajaţi la nivel naţional, iar cifra sa de afaceri este de peste 260 de miliarde de dolari.