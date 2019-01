Lăsat de CCR fără PENSIA SPECIALĂ, Victor Ciorbea se scaldă în LUX - Are o casă URIAȘĂ, terenuri și bijuterii

Lăsat de CCR fără pensie specială, Victor Ciorbea, fost premier, acum deținător al funcției de Aviocat al Poporului nu se poate plânge că o duce rău. Acesta are, alături de soția sa, o casă uriașă, dar și tablouri și terenuri. Toate se regăsesc în declarațiile de avere ale celor doi soți.

Citește și: Monica Macovei a făcut SPECTACOL la audierile din Comisia LIBE - De nervi, Tudorel Toader a 'amenințat-o voalat'

"Averea principală a acestuia este însă în București, unde are o casă de locuit imensă: 700 de metri pătrați, cumpărată prin credit imobiliar. împreună cu soția sa, Lacrima. De asemenea, cei doi mai dețin în capitală un teren intravilan, dar și bijuterii, tablouri și icoane în valoare totală de 20.000 de lei. Deși are venituri extrem de mari, familia Ciorbea nu ține banii la bănci. Ciorbea are pe card ”doar” 3500 de euro și 500 de dolari, potrivit celei mai recente declarații de avere. Asta în condițiile în care Victor și Lacrima au încasat sume foarte mari în 2017 (declarațiile sunt disponibile deocamdată doar pentru acest an).

În calitate de avocat al poporului, Victor Ciorbea a câștigat în anul respectiv 138.000 de lei. Totodată, în calitate de pensionari, din martie și până la sfârșitul anului 2017, Ciorbea a mai încasat 123.560 de lei de la Casa de Pensii București.

Soția sa, și ea pensionară, a încasat 151.548 de lei, la care se adaugă o diferență de pensie (din 2015 până în 2017) de 79.383 de lei", scrie Alba 24.