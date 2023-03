Laszlo Balint, după meciul cu CS Universitatea Craiova: 'Ce s-a întâmplat astăzi este o nedreptate!'

Laszlo Balint, antrenorul echipei UTA Arad, a fost iarăşi supărat pe arbitraj, considerând că la meciul de vineri, cu CS Universitatea Craiova, formaţia sa merita un penalti pe final.

„Am avut avantaj pe tabelă, am fost egalaţi foarte repede şi dintr-o naivitate foarte mare. Este a doua deplasare consecutivă când simţim că putem mai mult şi plecăm fără nici un punct. Am avut penalti în ultimul minut, am vorbit cu jucătorul care spune că a fost ţinut de picior de către portar. El era cu spatele, nu avea cum să ştie ce se întâmplă acolo, dacă nu ar fi simţit că este ţinut. Dacă ăsta nu este penalti, atunci trebuie să schimbăm regulile. Ce s-a întâmplat astăzi este o nedreptate, dacă e penalti, dă penalti! Dacă este ceva evident, trebuie dat, ori pentru noi, ori pentru Craiova. Dacă portarul sare pe piciorul copilului, înseamnă că e penalti. Şi jucătorul are 17 ani, el nu o să simuleze niciodată la 17 ani.

Probabil că lumea ne-a luat la ochi că jucăm agresiv, că suntem o echipă agresivă, dar eu îmi învăţ jucătorii să joace balonul, să atace, pentru că avem cea mai scăzută medie a timpului efectiv de joc din Europa. Dacă vrem să progresăm trebuie să schimbăm ceva, dar dacă ni se spune că jucăm prea agresiv şi nu trebuie să mai jucăm aşa, asta e, o să ne conformăm. Pentru noi, play-out-ul se joacă ori la bal, ori la spital”, a declarat Laszlo Balint.

Echipa CS Universitatea Craiova a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia UTA Arad, după un meci în care gazdele au revenit de la 0-1, scrie news.ro.