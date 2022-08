Laszlo Balint, după meciul cu Zoria Luhansk: 'Am fost temători, am cedat prea uşor iniţiativa. Trebuie să fim mult mai responsabili'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laszlo Balint, a declarat, joi seaară, după meciul cu Zoria Luhansk, pierdut cu scorul de 0-1, că acest rezultat poate fi întors în retur, însă a subliniat că formaţia sa trebuie să fie mai responsabilă în ceea ce priveşte fazele fixe, conform news.ro.

“Am fost un pic prea temători şi marea problemă e că nu am avut suficientă personalitate în momentul în care am avut mingea. Este însă un scor care pe propriul stadion poate fi întors. Am fost temători. În prima repriză n-am reuşit să fim agresivi, să recuperăm cât mai multe mingi departe de poarta noastră. Parcă am cedat prea uşor iniţiativa. Problema e că recuperam şi de multe ori pierdeam prea repede mingea. Am luat gol din fază fixă. Trebuie să fim mult mai responsabili. Nu mă aşteptam să avem probleme la fazele fixe. Trebuie să analizăm foarte repede ce putem să facem şi să fim mult mai încrezători. Promit că o să lucrez împreună cu jucătorii să îmbunătăţim lucrurile care pot fi îmbunătăţite”, a spus Balint la Digi Sport.

Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, la Lublin, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa ucraineană Zoria Luhansk, în prima manşă a turului trei preliminar al Conference League.

Golul a fost marcat de Nahnoinîi, în minutul 56.

Meciul retur este programat în 11 august, la Craiova.