Laurențiu Reghecampf este din nou tată: noua iubită a născut, în această dimineață

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tată. Noua iubită a antrenorului, Corina Caciuc, a născut, joi dimineață, un băiețel.

Laurențiu Reghecampf mai are doi băieți: Luca, fiul pe care îl are cu prima lui soție, Mariana, și Laurențiu Jr, fiul pe care îl are cu Anamaria Prodan, informează GSP.

Așadar, Liam este al treilea băiat al antrenorului și a fost adus pe lume de Corina Caciuc, partenera lui Reghecampf, cea pentru care antrenorul a decis să încheie relația de aproximativ 15 ani pe care a avut-o cu Anamaria Prodan.