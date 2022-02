Laurenţiu Reghecampf, înaintea partidei cu CFR Cluj: Echipa va trebui să aibă agresivitate. Nu există asemenea lucruri, să 'trântească' meciul jucătorii

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte enorm victoria în meciul cu CFR Cluj, din acest weekend, el precizând că are mare încredere în jucătorii săi, anunță news.ro.

“Urmează meciul cu CFR, eu am mare încredere în jucători, în reacţia pe care o vor avea la meciul de sâmbătă seară. Avem foarte multe probleme, trecem printr-o perioadă mai dificilă, s-au adunat multe probleme cu jucători accidentaţi. Este păcat că nu am reuşit să avem parte de un rezultat pozitiv la ultima partidă. Am discutat cu jucătorii, am analizat ce am greşit. La meciul de sâmbătă seară echipa va trebui să aibă agresivitate. Jucăm acasă, vom juca cu fanii lângă noi şi sunt sigur că vor încerca să împing echipa spre victorie. Îmi doresc enorm ca după un meci de luptă jucătorii să fie fericiţi. Este greu să lucrezi şi să vezi că ai mai mulţi jucători la doctor decât pe teren”, a spus Reghecampf.

Întrebat despre faptul că s-a vorbit că depinde de următoarele două partide, tehnicianul a răspuns: “Nu, eu am un obiectiv foarte clar, acela de a califica echipa în play-off şi de a câştiga Cupa României. Concentrarea mea maximă este în această direcţie. Cu siguranţă echipa se va califica în play-off”.

Reghecampf a subliniat că nu există posibilitatea ca jucătorii săi să “trântească” vreun meci: “Nu există asemenea lucruri, să trântească meciul. Jucătorii îşi doresc un singur lucru, să câştige fiecare partidă. Nu se pune problema de aşa ceva, mai ales la un club de nivelul nostru. Fanii trebuie să stea liniştiţi, la Universitatea Craiova nu se întâmplă aşa ceva”.

“Ar fi un dezastru necalificarea în play-off, dar vă asigur că Universitatea va fi în play-off. Forma slabă se datorează faptului că nu am reuşit să ne antrenăm, să avem un program unde jucătorii să aibă parte de meciuri amicale, de zece zile de cantonament... Îmi doream o perioadă de pregătire cu băieţii şi meciuri amicale. N-a fost cazul, am avut probleme cu vremea, apoi am avut probleme cu covid-ul. Încet, încet jucătorii se vor pune la punct şi jocul lor va fi mult mai bun. Eu văd pozitiv meciul cu CFR, indiferent de rezultat, indiferent de ce se va întâpla pe teren, eu am mare încredere în aceşti ieţi şi în faptul că această echipă se va calificat în play-off. Eu îmi doresc să câştig toate meciurile până la final. Nu va fi uşor, urmează un meci cu CFR”, a mai afirmat Laurenţiu Reghecampf.

Echipa Universitatea Craiova va întâlni formaţia CFR Cluj, sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 21.00, în etapa a XXIV-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.