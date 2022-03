Laurențiu Reghecampf: 'La meciul cu FCSB ne jucăm şansa pentru locul 2'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că partida cu FCSB va fi una în care formaţia sa îşi va juca şansa pentru locul doi. Reghecampf a mai afirmat că a avut probleme din cauza unei gripe, la fel cum s-a întâmplat şi cu jucătorii săi, relateaza News.ro.

“Cred că majoritatea oamenilor din fotbal aşteaptă meciul de duminică seară. Cu siguranţă va fi un meci deschis, un meci frumos. Jucăm pe cel mai frumos stadion din România după stadionul nostru. Au fost câteva zile mai dificile, sâmbătă, duminică m-am simţit mai rău. N-am fost singurul din staf care a avut probleme cu gripa. Sunt mai bine. Am avut multe probleme în lot, ne-am antrenat cu 6-7 jucători de la echipa mare. Astăzi ne-am reunit cu toţii, au venit şi băieţii de la naţionale. În lotul pe care l-am avut la dispoziţie aici şi ne-am antrenat nu cred că există un jucător care nu a trecut peste această viroză, această gripă, în ultima săptămână. Paul dintre toţi jucătorii a fost cel mai rău, a fost aproape să fie internat. Sper ca jucătorii care au trecut prin această viroză să fie bine la meci. Este un meci foarte important pentru ambele echipe. Pentru noi este un meci unde ne jucăm şansa pentru locul 2. Nu vrem ne luăm revanşa, vrem doar să arătăm mai bine decât am arătat în meciul de pe Oblemenco.”, a spus Reghecampf

Paul Papp a declarat că acum se simte mai bine, după câteva zile “foarte grele”. “Mă simt mai bine. Am avut câteva zile foarte grele. Am stat în pat şi am avut febră foarte mare”.

Echipa Universitatea Craiova va întâlni FCSB, duminică, în deplasare, de la ora 19.00, în etapa a treia a play-off-ului Ligii 1.