Laurențiu Reghecampf, nervos după meciul cu UTA: Dezamăgire mare pentru jocul pe care l-am practicat. Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a recunoscut că echipa lui a făcut un meci foarte slab cu UTA şi a precizat că este mulţumit de punctul obţinut, conform news.ro

"Dezamăgire mare pentru jocul pe care l-am practicat. Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere. Cred eu că trebuie să fim bucuroşi că am câştigat un punct în seara aceasta. Mă refer la duelurile unu la unu, la contactele pe care le-am avut cu jucătorii adverşi, au fost mult superiori nouă, astăzi. Nu ştiu de ce, am avut şi o şedinţă scurtă cu jucătorii după meci... Schimbărie pe care le-am făcut nu au adus absolut nimic în plus. Mai mult, aveam împresia că jucăm cu jucători în minus, este păcat că ultimul meci jucat acasă s-a terminat aşa. Mă gândeam la altă prestaţie a jucătorilor, altă ambiţie, altă determinare, fiind ultimul meci alături de fani, să terminăm cu o victorie şi cu un meci bun. Din păcate, terminăm acest meci cu un gust amar şi trebuie să ne gândim foarte bine ce este de făcut pe viitor. Nu este o criză, nu-i putem spune criză, lipsesc jucători importanţi, jucătorii care vin nu reuşesc să ţină nivelul şi să joace la nivelul la care jucăm noi, să avem viteză, să avem agresivitate, să avem o construcţie bună din spate, nu reuşim să ieşim din apărare cu mingi scurte, cu pase. Sunt jucători cărora le este foarte friucă să iasă la minge. Lucrrul ăsta se vede cu ochiul liber, nu aveţi nevoie de mine să vă explic eu. Pentru mine este mare frustrarea deoarece jucătorii fac parte din lotul echipei şi ar trebui să se ridice la nivelul la care ne dorim. Koljici a suferit o comoţie, din ce mi s-a spus, dar pe CT nu a ieşit nimic. Sperăm să fie bine, să-l avem la următorul meci. O lovitură, a încercat să dea cu capul şi l-a lovit pe jucătorul de la UTA Arad, se întâmplă. Trebuie să ne revenim zilele acestea, să mergem la Mediaş şi să câştigăm. Din partea a doua a campionatului trebuie să punem osul la bătaie. În momentul de faţă, noi trebuie să ne gândim la calificarea în play-off, acesta este obiectivul nostru. Trebuie să fim realişti, nu avem cum să vorbim în faţa dumneavoastră ceea ce nu e real. La cum am jucat astăzi, nu avem dreptul să vorbim despre aşa ceva (n.r. - titlu)", a declarat Reghecampf, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Antrenorul echipei UTA, Laszlo Balint, a spus că echipa lui trebuia să câştige la Craiova şi a precizat că la Voluntari va avea un meci mult mai greu.

"Cred că meritam să câştigăm după exprimarea echipei. Trebuie să-i felicit pe băieţi pentru că au jucat foarte bine, exact ceea ce am pregătit, ce trebuia să jucăm împotriva unei echipe precum Craiova. Consider că în unele momente am controlat destul de clar desfăşurarea ostilităţilor. Din păcate, rămâne această problemă a noastră, ne creăm ocazii, dar avem încă un 0-0 spectaculos, cu ocazii multe, ajungem în situaţii de finalizare şi nu reuşim să marcăm. Nu vom dezarma, credem în potenţialul nostru. Este o perioadă grea, un moment dificil pentru noi, o succesiune de atâtea meciuri în care să ne creăm atâtea ocazii împotriva unor adversari buni, cu forţă, puternici şi să nu reuşim să acumulăm punctele care din punctul meu de vedere ar fi fost meritate, dar asta nu ne ştirbeşte încrederea în noi. Suntem puternici, suntem uniţi, băieţii au foarte mare încredere unul în celălalt, toţi în echipă şi cu spiritul ăsta trebuie să mergem şi la Voluntari, unde ne aşteaptă un meci mult mai dificil decât în această seară. Voluntariul este o echipă foarte greu de învins, a demonstrat-o, e o echipă revelaţie, bravo lor! Felicitări şi celor de la Craiova pentru că, chiar dacă în această seară poate nu au făcut jocul pe care l-au aşteptat, dar este un adversar puternic, de calibru. Nu ştiu în ce măsură ajută punctul ăsta, atât pe UTA, cât şi pe Craiova. (n.r. - despre eliminarea lui Hora) Mi-am propus să nu mai vorbesc de arbitraj, cu toate că mi s-a atras atenţia că am avut un penalti în prima repriză, la Erico, rămân concentrat pe ce am de făcut la echipă. Sunt factori cu competenţă în acest domeniu, care sunt mandataţi să evolueze activitatea şi prestaţiile arbitrilor. Treaba noastră, a antrenorilor, este să ne concentrăm pe echipele noastre. Îi las pe alţii să comenteze arbitrajul", a declarat Balint.

CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, pe teren propriu, cu UTA, în etapa a XX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Hora a fost eliminat, în minutul 90+4, pentru lovirea lui Papp, într-un moment în care balonul nu era în zona celor doi jucători.