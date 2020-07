Lavrov nu este optimist în ce priveşte o prelungire a Start 3 şi respinge 'speculaţiile' privind legături ale Moscovei cu talibanii

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri că nu este optimist în privinţa unei extinderi a tratatului Noul Start dintre ţara sa şi SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluată de Reuters, potrivit Agerpres.

Lavrov a subliniat că riscurile unei confruntări nucleare s-au accentuat serios în ultima vreme, dar a asigurat că Moscova este gata de discuţii cu Washingtonul privind controlul asupra noilor sisteme de armament.Reprezentanţi ai Rusiei şi SUA s-au reunit la sfârşitul lunii iunie la Viena pentru a discuta despre prelungirea tratatului "New Start" (sau START 3), un acord bilateral care limitează numărul foarte mare al focoaselor lor nucleare deţinute de cele două puteri şi care va expira la 5 februarie 2021, imediat după sfârşitul actualului mandat al lui Donald Trump. Tratatul "New Start" este singurul acord ruso-american rămas în vigoare în domeniul armamentului strategic. Textul prevede o limitare la 1.550 a numărului de focoase nucleare operaţionale (instalate pe rachete, pe submarine şi bombardiere) pentru SUA şi Rusia.Statele Unite dispuneau în 2020 de circa 5.800 de ogive nucleare, iar Rusia de 6.375, faţă de 320, cât are China, 290 - Franţa, 215 - Marea Britanie, potrivit Institutului internaţional de cercetări pentru pace din Stockholm (SIPRI).Serghei Lavrov a respins pe de altă parte vineri "speculaţiile lipsite de scrupule" privind presupuse legături ale Moscovei cu rebelii talibani din Afganistan, afirmând că în spatele acestor speculaţii se află dispute politice interne din SUA, a consemnat Interfax.

Cotidianul New York Times, urmat de Washington Post şi Wall Street Journal, a raportat că agenţi ruşi au distribuit discret bani unor combatanţi "apropiaţi talibanilor" pentru a ucide soldaţi americani sau ai NATO în Afganistan. Informaţiile în cauză au fost transmise preşedintelui Donald Trump, iar Consiliul pentru Securitate Naţională de la Casa Albă a discutat despre acestea la sfârşitul lui martie fără a se lua vreo decizie, au adăugat cotidianele americane citând surse anonime din rândul spionajului SUA.



Joi, un general american a indicat că SUA sunt de părere că Rusia le-a oferit sprijin în trecut rebelilor talibani din Afganistan, dar nu dispun de informaţii care să confirme că aceasta a comandat direct atacuri asupra americanilor sau că a plătit recompense pentru uciderea de militari americani, a menţionat Reuters.