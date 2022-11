Și totuși... Lavrov a fost internat în Indonezia. Cum s-au dat de gol rușii (FOTO)

Jurnaliștii de investigație de la Bellingcat au reușit să geolocalizeze înregistrarea video în care ministrul rus de Externe nega că a fost spitalizat după ce a ajuns în Indonezia pentru summitul G20, aceasta demonstrând contrariul celor afirmate de Moscova.

O imagine în acest sens a fost distribuită pe pagina sa de Twitter de Timmi Allen, unul dintre membrii echipei de investigatori ai Bellingcat, aceasta arătând cum jurnaliștii independenți au reușit să identifice locația lui Lavrov, folosind imagini din satelit, pe baza filmării și a unei fotografii distribuite de ministerul rus de Externe.

Allen a publicat și coordonatele locului unde au fost realizate înregistrarea și fotografia, acestea arătând că personalul lui Lavrov le-a făcut la o anexă a unui spital din stațiunea Nusa Dua, acesta dispunând de o clinică de fizioterapie și un centru de dializă.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st