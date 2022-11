Maria Zaharova publică un videoclip pentru a demonstra că Lavrov se simte bine / VIDEO

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a publicat un videoclip luni cu Serghei Lavrov pentru a demonstra că se simte bine. El apare pe terasa unei camere de hotel, zâmbitor și în pantaloni scurți.

Rusia a negat că ministrul de externe Serghei Lavrov a fost dus la spital după ce a ajuns pe insula indoneziană Bali pentru summitul G20.

"Aceasta, desigur, este culmea falsului", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova.

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j