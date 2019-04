Lazăr spune care este neregula de la SIIJ privind dosarul Tel Drum - Au înregistrat o plângere anonimă. Am sesizat lucruri nelegale

Procurorul general al României a fost întrebat, miercuri, la interviul pentru funcția de procuror general al României, de poziționarea față de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, Augustin Lazăr menționând că a oferit spijin din momentul în care a devenit operațională. Procurorul general a precizat însă că a sesizat nereguli privind solicitarea de preluare a dosarului Tel Drum de la DNA, fiind făcută pe baza unei sesizări anonime.

"La vremea respectivă am avut niște rezerve cu privirea la maniera în care a fost operaționalizată secția respectivă, ea a devenit lege, iar din moment ce a devenit lege, procurorul general a luat toate măsurile ca o nouă secție a Ministerului Public să ocupe cele cinci birouri. Am scos 15-20 de oameni ca sa intre procurorii de la sectie, sa le asiguram ce au nevoie, Au zis ca e prea putin, au cerut adresa la RA-APPS, am facut. Eu am sesizat Secția pentru Procurori a CSM că referitor la rezolvarea conflictului de competentă am sesizat niste lucruri nelegale, au inregistrat o plangere anonimă fără să sesizeze că au anonimă si au cerut dosarul de la DNA", a declarat Augustin Lazăr.