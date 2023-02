Lazio, victorie în deplasare cu Salernitana în Serie A

Lazio a trecut în deplasare cu 2-0 de Salernitana, duminică, în etapa a 23-a din Serie A, între cele două meciuri ale echipei din Roma cu CFR Cluj din play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa Conference League, potrivit Agerpres.

Golurile au fost înscrise, în minutele 60 şi 69, ultimul din penalty, de Ciro Immobile, cel care a marcat şi în succesul de joi cu CFR Cluj (1-0) de pe Olimpico. Lazio a ratat un penalty în minutul 89 prin Luis Alberto. Dylan Bronn, de la gazde, a fost eliminat în minutul 89. Ştefan Radu, accidentat, nu a fost în lotul oaspeţilor.Antrenorul lui Lazio, Maurizio Sarri, a folosit următorii jucători: Provedel - Marusic, Patric, Casale, Hysaj - Vecino (Basic, 78), Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile (Cancellieri, 87), Pedro (Romero, 78).Lazio a urcat provizoriu pe poziţia a 4-a a clasamentului, în aşteptarea meciului dintre marea rivală AS Roma,acum pe locul 5, şi Hellas Verona (18).Tot duminică Empoli, cu mijlocaşul Răzvan Marin integralist, a obţinut un rezultat bun, 1-1 în deplasare cu Fiorentina. În clasament, Empoli este pe locul 12 şi pare ferită de grija retrogradării.Rezultatele etapei:vineriSassuolo - Napoli 0-2Au marcat: Kvaraţhelia (12), Osimhen (33)Sampdoria - Bologna 1-2Au marcat: Sabiri (68 - pen), respectiv Soriano (28), Orsolini (90)Monza - AC Milan 0-1A marcat: Junior Messias (31)Inter Milano - Udinese 3-1Au marcat: Lukaku (20 - penalty), Mhitarian (73), Lautaro Martinez (89), respectiv Lovric (43)duminicăAtalanta Bergamo - Lecce 1-1Au marcat: Hojlund (87), respectiv Ceesay (4), Blin (74)Salernitana - Lazio Roma 0-2Au marcat: Immobile (60, 69 - penalty)Penalty ratat: Luis Alberto (Lazio, 89)Cartonaş roşu: Bronn (Salernitana, 89)Fiorentina - Empoli 1-1Au marcat: Cabral (85), respectiv Cambiaghi (29)Duminică mai au loc meciurile Spezia - Juventus Torino şi AS Roma - Hellas Verona, pentru ca luni să se joace partida Torino FC - Cremonese.În clasament, Napoli, cu 62 de puncte după 23 de jocuri, este urmată de Inter Milano, 47 p (23 j), AC Milan, 44 p (23 j), Lazio, 42 p (23 j), AS Roma, 41 p (23 j), Atalanta Bergamo, 41 p (23 j) etc.