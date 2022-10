'Le mulțumim și românilor' - Liderul grupului de mercenari Wagner susține că mulți europeni luptă pentru ruși

Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner a afirmat că are un număr „uriaș” de centre de recrutare în Cehia și a mulțumit mai multor cetățeni europeni care ar lupta în gruparea paramilitară.

Dmitri, fondatorul site-ului War Translated, a sesizat situația pe pagina sa de Twitter, spunând că Prigojin a făcut declarațiile pe un canal de știri ceh pe Telegram, numit „neCT24”.

Potrivit postării de pe Twitter, Evgheni Prigojin ar fi fost întrebat de administartorii contului de Telegram despre un reportaj difuzat de una dintre televiziunile din Cehia care afirma că mercenarii Wagner efectuează recrutări în această țară.

„Da, într-adevăr, avem un număr uriaș de centre de recrutare în Republica Cehă. În general, vreau să notez că cetățenii Republicii Cehe luptă perfect în rândurile grupului Wagner. Și sunt foarte mândri că sunt singurii dintre acei europeni care muncesc cu armele în mână pentru a proteja interesele Federației Ruse”, a afirmat Prigojin.

„Noi le mulțumim de asemenea britanicilor, francezilor, polonezilor și românilor. Le suntem în mod special recunoscători celor care trăiesc în foste republici ale URSS - estonilor și letonilor”, a adăugat el într-o aparentă contradicție față de afirmația anterioară. Nu este clar dacă Prigojin a încercat să fie sarcastic aici, scrie Hotnews.

Prigozhyn, answering a question from an obscure "Czech" TG channel, claims there's a "huge number" of Wagner recruitment centres in the Republic, and Czechs are the backbone of some Wagner units, and that there are many other Europeans fighting in his PMChttps://t.co/CNTtqh21Y2 pic.twitter.com/dbe15v088q