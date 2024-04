Legally Blonde, în curând adaptat în serial de Reese Witherspoon

După cum relatează Variety, Reese Witherspoon va lucra la acest proiect împreună cu Josh Schwartz şi Stephanie Savage, duo-ul din spatele serialelor "Newport Beach" şi "Gossip Girl". Cei doi vor fi, de asemenea, coproducători şi scenarişti ai serialului.

Deocamdată nu au fost dezvăluite informaţii despre intrigă. Deadline descrie serialul propus ca fiind un spin-off. Nu se ştie dacă Reese Witherspoon va reveni în rolul Elle Woods sau dacă seria se va concentra pe un alt personaj. Deadline adaugă că Hello Sunshine şi Prime Video doresc să extindă universul "Revenge of the Blonde", iar un al doilea spin-off pentru televiziune este deja luat în considerare.

Filmul original a avut-o pe Reese Witherspoon în rolul unei tinere împrăştiate care se angajează să obţină o diplomă în drept la Harvard pentru a-şi recâştiga fostul iubit. Dispreţuită de colegii ei, ea îşi descoperă un apetit nesperat pentru justiţie.

După ce a avut încasări de 140 de milioane de dolari în box office la nivel mondial, filmul lui Robert Luketic a avut o continuare, "Legally Blonde 2: Red, White, and Blonde", doi ani mai târziu. Pentru al treilea film, Reese Witherspoon nu şi-a reluat rolul, fiind doar producător. Un nou film din franciză a fost anunţat pentru luna mai 2022. Acesta nu a apărut.